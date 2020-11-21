أسعار الخضروات في غزة اليوم..البندورة في انخفاض واستقرار الدواجن

تشهد أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن في قطاع غزة انخفاضاً طفيفاً اليوم السبت 21/11/2020 وخاصة بعد ارتفاعها خلال الاسبوع الماضي نتيجة تقلب الفصول وبدء فضل الشتاء ، وخاصة اسعار "البندورة" التي شهدت ارتفاع كبير على اسعارها حيث وصلت لـ5 شيقل للكيلو لتنخفض وتصل لـ2 شيقل.

ويبحث العزيون بشكل يومي عن اسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وخاصة في ظل تذبذب الاسعار بسبب ارتفاع حالات كورونا وبدء فصل الشتاء.

فلسطين اليوم تقدم اسعار الخضروات والدواجن واللحوم اليوم السبت 21/11/2020

بندورة: 1 ك = 2 شيكل

الخيار: 1 ك = 2 شيكل

خيار بلدي: 1 ك = 3 شيكل

باذنجان: 1 ك = 1 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

ليمون: 1 ك = 2.5 شيكل

بامية بلدية: 1 ك = 7 - 8 شيكل

ملوخية: 1 ك = 3 شيكل

لوبيا: 1 ك = 5 شيكل

فلفل: 1 ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1 ك = 3 شيكل

افوكادو: 1 ك = 6 شيكل

جزر: 1 ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه اليوم السبت 21/11/2020

الموز: 1 ك = 3 شيكل

تفاح: 1 ك = 3 شيكل

تفاح أمريكي: 1 ك = 7 شيكل

مانجا هندية: 1 ك = 5 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم 21/11/2020

بيض: 10 شيكل

دجاج: 9 شيكل

لحمة: 36 شيكل