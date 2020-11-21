تشهد حالة الطقس في مصر اليوم السبت 21-11-2020 اجواء لطيفة وطقس معتدل جنوب سيناء وفي القاهرة والوجه البحري.

وأوضحت الارصاد الجوية في مصر أن الرياح ستكون نشطة على خليج السويس بينما الطقس سيكون لطيفًا في شمال صعيد مصر.

وتتوقع الاصاد الجوية في مصر أن تشهد البلاد فرصة أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )ز

كما من المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

أما في ساعات الليل توقعت الارصاد الجوية في مصر أن تشهد البلاد طقسًا باردًا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس في مصر اليوم السبت 21-11-2020

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.