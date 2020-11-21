دعاء قصير وقت المطر..ابرز الأدعية لحظة سقوط الامطار وبعدها

يلجأ المسلمون في العالم لحظة نزول المطر ، وما يصاحبها من رعد وبرق للدعاء وخاصة ان المطر من اكثر الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء ويطلق عليها لحظة مستجابة .

الامطار ومع بداية الشتاء بدأت بالتساقط بقوة وسط بحث من المواطنين في كافة دول العالم عن دعاء المطر، بعد هطول الأمطار.

وتقدم لكم فلسطين اليوم أبرز الأدعية التي وردت عن السنة النبوية وهي: "اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا و مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ إلى جانب دعاء "اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ وسبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه".

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

اللهم إني أسألك بعزتك عظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهراً، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي ستراً ولا سراً، فإن عصيتك جهراً فاغفر لي وإن عصيتك سراً فاسترني، ولا تجعل ابتلائي في جسدي. اللهم اجعل الآخرة أكبر همّي. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ الخير كله.