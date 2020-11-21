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اتفاق جديد بين اردوغان والملك سلمان

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 09:22 - 21 نوفمبر 2020
الملك سلمان واردوغان الملك سلمان واردوغان
تقارير
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أعلنت وسائل الاعلام التركية أن الرئيس رجب طيب اردوغان والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي اتفقا على تحسين العلاقات بين البلدين وانهاء الخلافات المعلقة من خلال الحوار.

وجاء الاتفاق خلال اتصال هاتفي اجراه الملك سلمان مساء الجمعة وفقًا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية "واس" والتي أكدت أن الاتصال جاء لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يُشار إلى أن سبب الخلاف بين تركيا والسعودية منذ سنوات هو السياسة الخارجية ومواقف تركيا من الجماعات الاسلامية ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي زاد الخلاف بين الدولتين.

ويتكهن بعض التجار السعوديين والأتراك، منذ أكثر من عام، بأن السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية للواردات من تركيا. وحثت جماعات تركية بارزة في قطاع الأعمال المملكة الشهر الماضي على تحسين العلاقات التجارية.

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