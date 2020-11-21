مسعف يروي تفاصيل اعتداء جنود الاحتلال عليه اثناء محاولته انقاذ مصابين

روى المسعف الفلسطيني محمد حامد تفاصيل اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه اثناء محاولته انقاذ مصابين خلال المواجهات مع المواطنين شرق مدينة رام الله في الضفة المحتلة.

وأوضح المسعف حامد –مسعف في الاغاثة الطبية الفلسطينية- أنه كان متجهًا إلى مكان المواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في بلدة كفر مالك وكان يرتدي زي المسعفين ويحمل حقيبة الاسعافات الأولية للتدخل حين اللزوم، لكن جنود الاحتلال أعاقوا عمله.

وأوضح حامد: "حاول الجنود منعي من المضي في طريقي لمكان المواجهات، فأخبرتهم أني أعرف عملي جيدا، لكن أحدهم أمسكني من ملابسي ودفعني، فهاجمني جنود آخرون".

وقال: "كبلوا يداي إلى الخلف بالقيود الحديدية، وأوقفوني إلى سيارة جيب عسكرية، ومنعوني من الحركة، وكلما مر أحدهم دفعني بيده أو قدمه".

وبيّن أنه لم يتم التحقيق معه، واستمر مقيدا نحو ثلاث ساعات، قبل نقله إلى قرية المغير (شرق رام الله)، وإخلاء سبيله هناك.

وطالب حامد بـ"الحماية واحترام حقوق وحرية المسعفين"، وقال: "نحن كمسعفين نقدم خدمة طبية وإنسانية، ونريد حرية كاملة في الحركة".

وفي وقت سابق الجمعة، خرجت مسيرات منددة بالاستيطان الإسرائيلي، في عدد من مناطق الضفة الغربية ، قابلتها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ففي بلدة كفر مالك، فرق جيش الاحتلال، مسيرة منددة بالاستيطان، وجرح متظاهر، جراء إصابته في ذراعه بإحدى قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر.

كما أصيب فلسطينيان آخران بجروح، وعشرات بالاختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان في موقعين متفرقين بالضفة الغربية المحتلة.

وعادة ما يشهد يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، بالضفة الغربية.