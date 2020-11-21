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مصر : سلالة "كورونا" الجديدة تنتشر و25% من الحالات بحاجة لمستشفيات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:48 - 21 نوفمبر 2020
كورونا في مصر كورونا في مصر
تقارير
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قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، إن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا أمر متوقع نتيجة للطقس البارد ، مشيراً الى أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن، منها من 20% إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات.

وشدد على ضرورة أن يكون الجميع حذر في التعامل مع فيروس كورونا، موضحاً انه من الوارد أن يكون هناك مصاب بالفيروس لا تظهر عليه أي أعراض ويتسبب في عدوى الكثيرين وعلى الجميع ارتداء الكمامة فى كافة الأماكن العامة.

كما أشار إلى أن "هناك خلطا وتشابها بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا".

 

 

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