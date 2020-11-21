زيدان يعترض : جدول المباريات جنوني

اعتبر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أمس الجمعة 20/11/2020 جدول المباريات المزدحم، الذي يؤثر على أكبر الأندية الأوروبية لكرة القدم "جنوني".

وعبر زيدان عن استيائه قبل مواجهة مضيفه فياريال وهي أول مباراة من 10 سيلعبها ريال مدريد خلال 33 يوما.

وقال في مؤتمر صحفي "كلما أنظر إلى الجدول أشعر أنه مزدحم أكثر من اللازم" مشيراً : "أفكر فقط في صحة اللاعبين.

وتابع "لا توجد أي فرصة للتوقف والتقاط الأنفاس لا أتحدث فقط عن اللاعبين لكني أشعر بالقلق عليهم. لا أرغب في التدخل في عمل أي شخص. في نهاية اليوم يوجد مسؤولون عن وضع الجدول لكني أشعر بالقلق. إنه جنوني".

وسيفتقد زيدان جهود القائد سيرخيو راموس في مواجهة فياريال، الذي يتفوق بنقطتين على ريال مدريد ولعب مباراة أكثر وذلك بعد إصابة المدافع في عضلات الفخذ الخلفية مع منتخب إسبانيا مما يعني أنه قد يغيب لعشرة أيام.

وتابع: "كل ما يمكنني عمله التعبير عن رأيي في هذا الموقف. نحتاج للعمل على منح اللاعبين راحة ويجب أن نوازن هذا الأمر".

وسيخضع رفائيل فاران شريك راموس في الدفاع لاختبار لياقة في اللحظات الأخيرة وأقر زيدان بأنه "ليس لائقا بنسبة 100 بالمئة"، وتحوم شكوك بشأن مشاركة مواطنه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بعد غيابه عن التدريب.