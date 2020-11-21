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"الدرعية" تتزين لاحتضان قمة قادة دول العشرين الـ 15

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 08:14 - 21 نوفمبر 2020
الدرعية تتزين بعروض فنية جميلة قبيل انطلاق قمة قادة دول العشرين الدرعية تتزين بعروض فنية جميلة قبيل انطلاق قمة قادة دول العشرين
تقارير
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تزينت جدران مدينة الدرعية التاريخية في المملكة العربية السعودية بعروض ضوئية ملفتة وجذابة قبيل انطلاق قمة قادة دول العشرين في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن تقام القمة يومي السبت والأحد في دورتها الـ15 عبر تقنية الفيديو بسبب تفشي وباء كورونا.

وأقيمت فعاليات احتفالية في مدينة الدرعية الاثرية قرب العاصمة الرياض قبيل انطلاق قمة العشرين وتخلل الفعاليات عرض مرئي لتاريخ المملكة وتطلعاتها المستقبلية.

واختتم العرض بصور افتراضية على جدران حي الطريف التاريخي لقادة مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يناقش قادة الدول العشرين القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستبحث القمة سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من أضراره على الاقتصاد.

 

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