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"لا جنسية أمريكية بعد الولادة" قرار يسعى ترامب لإصداره قبل المغادرة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:15 - 21 نوفمبر 2020
ترامب ترامب
تقارير
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واصل إدارة ترامب المنتهية الولاية إجراءاتها قبل اسابيع على مغادرتها للبيت الأبيض محاولة اتخاذ قرار تنفيذي يستهدف عدم منح الجنسية الأمريكية بعد الولادة .

وقالت مصادر إن مسودات ترامب قد تم تداولها سابقاً حول إنهاء حق المواطنة بالمولد، وهناك نقاش داخلي حول الانتهاء من الصيغة النهائية للقرار قبل تولي الرئيس المنتخب، جو بايدن، السلطة في يناير.

الطعن في المحكمة على الفور بشأن قرار ترامب  المرتقب أن يتم ، ولكن إدارة ترامب تأمل على ما يبدو في أن يتم الحصول على حكم بشأن ما إذا كانت المواطنة بالولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.

 

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