مستشار وزير الصحة : الوضع الوبائي في غزة كارثي ووفاة شاب دون أي أمراض مقلق

أكد مستشار وزيرة الصحة د. فتحي أبو وردة، اليوم السبت 21/11/2020 ، ان الوضع الوبائي في قطاع غزة اصبح كارثياً نظراً لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ،مشيراً الى ان أسرة المستشفى الأوروبي شارفت على الامتلاء بشكل كامل لوجود59 -60 حالة في العناية المكثفة ، في حين ان العدد الإجمالي لأسرة العناية المكثفة 100 سرير فقط .

وأوضح أبو وردة خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" وتابعتها "فلسطين اليوم" ان قطاع غزة يمر بوضع قاسي جداً وخاصة ان الاصابات تُصيب كافة الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن ، مشيراً الى وفاة شاب 44 عاماً بالأمس جراء فيروس كورونا دون ان يعاني من أمراض مزمنة مقلق ، ويجعنا ندق ناقوس الخطر بأن الفيروس لا يستثني أحداً .

واوضح ان المنخفضات الجوية وانخفاض درجات الحرارة ادى الى زيادة الحالات ، مهيب بالمواطنين في القطاع بأخذ مزيد من الحيطة والحذر قبل ان يعلن في غزة الاغلاق الشامل .

واشار الدكتور ابو وردة الى ان وزارة الصحة بصدد تجهيز شاحنات قد تصل قطاع غزة خلال الايام لقادمة ، تحتوي على مسحات ومعدات لفيروس كورونا والعديد من الادوية .

ويشار الى ان قطاع غزة سجل بالامس 759 حالة بفيروس كورونا لتكون اعلى أعداد منذ بداية انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة ، وسط تسريبات عن ارتفاع كبير في أعداد الاصابات اليوم .