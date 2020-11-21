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60 حالة في العناية المكثفة

مستشار وزير الصحة : الوضع الوبائي في غزة كارثي ووفاة شاب دون أي أمراض مقلق

  • فلسطين اليوم - عزة-متابعة
  • 07:44 - 21 نوفمبر 2020
كورونا في غزة كورونا في غزة
تقارير
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أكد مستشار وزيرة الصحة د. فتحي أبو وردة، اليوم السبت 21/11/2020 ، ان الوضع الوبائي في قطاع غزة اصبح كارثياً نظراً لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ،مشيراً الى ان أسرة المستشفى الأوروبي شارفت على  الامتلاء بشكل كامل لوجود59 -60  حالة في العناية المكثفة ، في حين ان العدد الإجمالي لأسرة العناية المكثفة 100 سرير فقط .

وأوضح أبو وردة خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" وتابعتها "فلسطين اليوم" ان قطاع غزة يمر بوضع قاسي جداً  وخاصة ان الاصابات تُصيب كافة الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن ، مشيراً الى وفاة شاب 44 عاماً بالأمس جراء فيروس كورونا دون ان يعاني من أمراض مزمنة مقلق ، ويجعنا ندق ناقوس الخطر بأن الفيروس لا يستثني أحداً .

واوضح ان المنخفضات الجوية وانخفاض درجات الحرارة  ادى الى زيادة الحالات ، مهيب بالمواطنين في القطاع بأخذ مزيد من الحيطة والحذر قبل ان يعلن في غزة الاغلاق الشامل .

واشار الدكتور ابو وردة الى ان وزارة الصحة بصدد تجهيز  شاحنات قد تصل قطاع غزة خلال الايام لقادمة ، تحتوي على مسحات ومعدات لفيروس كورونا والعديد من الادوية .

ويشار الى ان قطاع غزة سجل بالامس 759 حالة بفيروس كورونا لتكون اعلى أعداد منذ بداية انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة ، وسط تسريبات عن ارتفاع كبير في أعداد الاصابات اليوم .

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