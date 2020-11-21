الذهب في فلسطين اليوم السبت 21/11/2020

سعر الذهب في فلسطين اليوم الست 21/11/2020 يحظى باهتمام كبير. ويبحث عنه المواطنون بشكل مستمر ويكون محط بحث على محركات البحث.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 200.99 شيكل $60.17

سعر الذهب عيار 22 184.24 شيكل $55.16

اسعار الذهب عيار 21 175.87 شيكل $52.65

اسعار الذهب عيار 18 150.74 شيكل $45.13

سعر الذهب عيار 14 117.24 شيكل $35.10

سعر الذهب عيار 12 100.49 شيكل $30.09

اسعار أوقية الذهب 6,251 شيكل $1,871

اسعار جنيه الذهب 1,407 شيكل $421.23

اسعار كيلو الذهب 200,990 شيكل $60,174

اسعار كيلو الذهب 203,667 شيكل $60,463

متوسط سعر الذهب في فلسطين الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 نوفمبر 201.26 176.11 150.95 117.40 100.63

19 نوفمبر 201.16 176.02 150.87 117.34 100.58

18 نوفمبر 202.63 177.30 151.97 118.20 101.31

17 نوفمبر 203.95 178.46 152.96 118.97 101.97

16 نوفمبر 204.47 178.91 153.35 119.27 102.23

15 نوفمبر 204.73 179.14 153.55 119.43 102.36

14 نوفمبر 204.71 179.13 153.54 119.42 102.36

13 نوفمبر 204.56 179.00 153.42 119.33 102.28

12 نوفمبر 203.30 177.89 152.47 118.59 101.65

11 نوفمبر 202.46 177.15 151.84 118.10 101.23

ويشير الخبراء الاقتصاديون وتجار للذهب ومهتمون بسعر الذهب في فلسطين، إلى أن هذه الأسعار وسعر الذهب في فلسطين وفق الشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي والدينار الأردني اليوم قابلة للتغير طيلة أوقات عمل اليوم، وهي لا تشمل المصنعية البالغة " 3 " دنانير.

ويبقى سعر الذهب في فلسطين اليوم مصدر اهتمام بالغ لكافة الشرائح على مختلف أنواعهم.