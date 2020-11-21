الدولار في لبنان اليوم –الدولار يقترب من عتبة الـ9 الآف

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 21/11/ 2020 ، في السوق السوداء .

المواطنون والتجار في لبنان يهتمون بأسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية ، حيث اشارت المتابعة الى ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي اليوم السبت 21/11/2020 ، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء .

ويقترب الدولار الامريكي من عتبه ال9 الآف ليرة لبنانية ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا ، ونتائج الانتخابات الامريكية ادت الي تذبذب اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة وانتعاش بسيط في اسعار الليرة الا ان قرار الاغلاق عاد بالدولار للارتفاع مجدداً .

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء18/11/2020 في السوق السوداء اللبنانية

8300 ليرة للشراء و8400 للبيع

نقابة الصرافين اعلنت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 14 و15/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

الليرة اللبنانية مقابل عدد من العملات اليوم السبت 21/11/2020

درهم إماراتي: بيع: 411.7642 شراء: 411.7642

ليك الباني بيع: 14.4314 شراء: 14.4314

جلدر جزر أنتيل 842.1601 شراء: 842.1601

بيزو أرجنتينى 18.9686 شراء: 18.9686

دولار أسترالي1,099.5587 شراء: 1,099.5587

جلدر أروبى 840.2278 840.2278

دولار باربادوسي 756.2050 756.2050

تاكا بنجلاديشى 17.8191 17.8191

دينار بحريني 4,011.1763 4,011.1763

فرنك بوروندي 0.7796 0.7796