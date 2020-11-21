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مجرد صفقات أسلحة

"إلهان عمر" تطالب بايدين بإلغاء اتفاقيات ترامب في الشرق الأوسط!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:23 - 21 نوفمبر 2020
الهان عمر وترامب الهان عمر وترامب
تقارير
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شنت البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر أمس الجمعة 20/11/2020 هجوماً لاذعاً على السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

 وقالت عمر وهي أول مسلمة محجبة في الكونغرس إن اتفاقياته المزعومة بشأن الشرق الأوسط لم تكن في الواقع صفقات سلام، بل صفقات أسلحة ينبغي على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن عكسها.

وتابعت البرلمانية  عمر خلال البرلمانية الهان عمر، أن ترامب وقع مؤخراً ما يسمى باتفاقيات سلام بين الإمارات والبحرين والسودان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ولكن المشكلة الوحيدة أنها لم تكن صفقات سلام، إنّما مبيعات أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تمكين بعض دول الخليج وزيادة مخاطر الحرب مع إيران.

صحيفة “ذا نيشن” نشرت مقالاً للنائبة التقدمية عن ولاية مينيسوتا هاجمت فيه ترامب بسبب عمله المشبوه مع الإمارات، مشيرة إلى أن البلاد متهمة باتكاب جرائم حرب في اليمن وليبيا، كما وصفت البحرين بالديكتاتورية الوحشية.

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