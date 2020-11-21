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الدولار الامريكي في فلسطين اليوم السبت 21/11/2020 –انخفاض متواصل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:16 - 21 نوفمبر 2020
الدولار الأمريكي في فلسطين الدولار الأمريكي في فلسطين
تقارير
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يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين مقابل الشيكل اليوم السبت  21/11/:2020    انخفاض كبير على اسعار صرفها ، حيث اقترب من 3.31 وهو الرقم الاقل منذ بداية العام .

ويحظى سعر صرف الدولار مقابل الشيكل باهتمام بالغ لدى كافة شرائح المجتمع، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ، ونتائج الانتخابات الامريكية .

وجاءت اسعار صرف العملات اليوم السبت 21/11/2020

سعر صرف الدولار مقابل الشيقل : البيع : 3.3116          الشراء: 3.3820

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل : بيع 4.6187         الشراء 4.8238

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل : 3.8911           الشراء: 4.0584

 

 

 

 

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