راصد جوي: منخفض جوي ماطر يقترب من المنطقة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي وصول منخفض جوي قادم من جنوب جزيرة قبرص حيث تلتف الرياح حوله بعكس عقارب الساعة لتكون جنوبية غربية.

و بحسب الراصد الجوي، فستكون هناك فرصة لهطول امطار تتركز في شمال فلسطين وشمال الضفة حيث أن مسار هذه الرياح تدفع بالسحب الكثيفة نحو تلك المناطق .

و لفت الى أن الساعات القادمة من هذه الليلة وحتى ساعات الصباح والنهار الأولى من يوم غد السبت موجة جديدة من الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحياناً مُتوقعة بفعل تقدم لجبهة هوائية باردة مقفلة ، تتركز أيضاً في المحافظات الشمالية من فلسطين مثل الجليل والمثلث الشمالي والسواحل الشمالية والوسطى وشمال الضفة وربما تمتد الأمطار لأجزاء من وسط الضفة وخاصة الأقرب للشمالية الغربية مثل سلفيت .

و وفقا لتوقعات الراصد الغلامي، فإن هناك فرصة لهطول امطار محلية في وسط الضفة وجنوبها وقطاع غزة ، أي انها غير تابعة لنظام المنخفض الجوي الرئيسي بل تكون مرهونة لتطورات ذاتية للسُحب الماطرة تهطل على إثرها الأمطار بغزارة متفاوتة ولفترات وجيزة.