ماهر الطاهر يدعو السلطة للتراجع عن قرار عودة التنسيق الامني مع الاحتلال

دعا القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر السلطة الفلسطينية للعودة عن قرارها بالتنسيق الأمني والخروج عن مجرى اوسلو وإنهاء مرحلته.

و وصف القيادي في الجبه الشعبية قرار السلطة بالعودة إلى التنسيق الأمني مع الاحتلال بأنه "خطير جداً".

و أضاف الطاهر في تصريح له عبر قناة الميادين الفضائية: "إن ما اقدمت عليه السلطة هو استخفاف بجميع الفصائل الفلسطينية".

و اشار الى أن السلطة تفتقد إلى المصداقية الحقيقية بعد عودتها إلى التنسيق الأمني، و هي تعطي مبرراً للانظمة العربية التي أقدمت على التطبيع وتشجع أنظمة أخرى عليه.

و لفت الطاهر الى أن الفصائل الفلسطينية ليست تحت طلب السلطة الفلسطينية كما تشاء، وعلى السلطة الفلسطينية العودة عن قرارها بالتنسيق الأمني والخروج عن مجرى أوسلو وإنهاء مرحلته.

و كانت فصائل المقاومة الفلسطينية ادانت اعلان السلطة الفلسطينية العودة الى التنسيق الامني مع الاحتلال، واصفة عودة التنسيق الأمني والعمل بالاتفاقيات مع الكيان يمثل طعنة لآمال شعبنا بتحقيق الوحدة.

وطالبت الفصائل الحكومة الفلسطينية بـ"الرجوع عن هذا القرار والكف عن ممارسة سياسة التفرد بالقرار السياسي".