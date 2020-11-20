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مصادر تؤكد وفاة زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في افغانستان

  • فلسطين اليوم
  • 23:03 - 20 نوفمبر 2020
الظواهري الظواهري
تقارير
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أعلنت عدة مصادر متطابقة في أفغانستان وباكستان، اليوم الجمعة، وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري توفي في أفغانستان.

و رجحت المصادر ان تكون وفاة الظواهري لاسباب طبيعية.

صحيفة "عرب نيوز" في تقريرها، عن 4 مصادر أمنية على الأقل في باكستان وأفغانستان تأكيدها مقتل الظواهري، مضيفة أن اثنين منهم قالا، إنه "توفى"، ومع ذلك، فقد تحدثوا بشكل غير رسمي لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام".

وذكر التقرير أن "الظواهري (69 عاما)، ظهر آخر مرة في رسالة مصورة في ذكرى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة العام الجاري".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "في حال تأكد هذا التطور، فمن المحتمل أن يخلق فراغا عميقا في القيادة داخل القاعدة، حيث قتل مؤخرا اثنان من كبار القادة على الأقل كان من الممكن أن يكونا في الصف ليحلا محله".

 

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