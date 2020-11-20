اضبطه الان: تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020-2021

تردد قناة طيور الجنة 2021من اكثر القنوات التي يتم البحث عنها في محركات البحث، حيث انها تقدم برامج تثقيفية مميزة، و اناشيد تربوي هادفة يستمتع بها الاطفال من كل انحاء العالم.

و من ابرز البرامج التي تبثها قناة طيور الجنة للاطفال، و يتابعها الملايين بصحبة امهاتهم:

برنامج بيت الحاج برنامج ماما قالت برنامج رياضة في رياضة برنامج كنز وبرنامج الرسام الصغير برنامج فزورة مع الأمورة برنامج أغاني المهن برنامج أخبار الدار برنامج شموس لا تغيب كما تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من أفضل الأغاني والأناشيد التي يحبها ويستمتع بها كل الأطفال

في هذه السطور، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تضع لكم خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات hd استقبال Toyor Ajanah عرب سات 2020-2021

خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد Toyor Al Janah 2021 على النايل سات على تلفازك لمتابعة أحدث أغاني وبرامج الأطفال، لكي يكون بإمكانكم ضبط رسيفركم على تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2021 على نايل سات.

توجيه صحن الطبق نحو القمر الموجود في الجدول بالأسفل. ثم نقوم بفتح قائمة “ Menu ” من الخيارات فى جهاز الاستقبال. بعدها نقوم باختيار خيار التركيب او installation من الخيارات التى تظهر امامك. ثم نقوم باختيار أضف تردد جديد ونكتب التردد الصحيح لقناة طيور الجنة . ثم نضيف الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ . نضيف معدل الترميز الموجودين فى الجدول بالاسفل. بعد نقوم بالضغط على خيار بحث وستجد قناة طيور الجنة في قائمة القنوات لديك.

وقد جاء تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الاتجاه النايل سات 11315 عمودي 27500 3/4 النايل سات 11392 عمودي 27500 3/4 النايل سات 11258 أفقي 27500 3/4 النايل سات 11785 عمودي 27500 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عربسات:

التردد 11315

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 3/4