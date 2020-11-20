غوتيريش يحذر من خطر مجاعة وشيكة في اليمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إن اليمن "يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود".

وحذّر غوتيريش في بيان اليوم الجمعة من خسارة ملايين الأرواح ما لم يتم القيام بتحرّك فوري، قائلاً "في غياب إجراء فوري، ربما نفقد ملايين الأرواح".

وفي معرض حديثه عن الأسباب التي تزيد من خطر تعرّض اليمن إلى مجاعة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى "الخفض الكبير" للتمويل لعمليات الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة هذا العام مقارنة بالعامين 2018 و2019، إضافة إلى عدم استقرار قيمة الريال اليمني والعقبات التي يواجهها العاملون في مجال الإغاثة ميدانيا.

وتابع "أطالب الجميع بتجنّب اتّخاذ أي إجراءات من شأنها أن تفاقم الوضع المتردي أساسا"، في تلميح للتهديد الأميركي.

وقال "أدعو جميع الأطراف التي لديها نفوذ (في اليمن) لمعالجة هذه المسائل بشكل عاجل لتجنّب وقوع كارثة. وإلا فنواجه خطر حدوث مأساة لا تقتصر على خسارة أرواح بشكل وشيك فحسب، بل تحمل تداعيات سيتردد صداها إلى ما لا نهاية في المستقبل".

وفي سياق منفصل، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، وذلك وسط جدال مستمر منذ أكثر من ستة أشهر حول الترشح لهذا المنصب.

وجاء في رسالة غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أود إبلاغكم بنيتي تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثي الخاص إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. إنه سيحل محل السيدة ستيفاني ويليامز، التي عملت كممثل خاص منذ 16 آذار/مارس 2020”.