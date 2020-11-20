رئيسة لجنة مكافحة العدوى تحذر من استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

أوضحت د.شرين عابد رئيس لجنة مكافحة العدوى بمستشفى النصر للأطفال أن الطريقة الصحيحة لاستخدام المضادات الحيوية تكون عبر وصفات طبية متخصصة وليس خبرة الأهل والأصدقاء.

و اشارت عابد في تصريح لها مساء الجمعة الى أن المضاد الحيوي يقتل الميكروبات البكتيرية النافعة والضارة وهو ما يؤثر على مناعة المريض.

و نصحت بعدم باستخدام المضادات دون وصفة طبية، مشيرة الى أن سوء استخدام المضادات الحيوية سيؤدي لضعف المناعة مما يؤدي لنشر الأوبئة بعد سنوات.

و كشفت عابد أن المضادات الحيوية لها آثار جانبية وقد تسبب مضار في الكُلى والتسمم وضعف في وظائف الكبد والأمعاء.

و دعت عابد الى البدء في ترشيد استخدام المضادات الحيوية منذ الطفولة حتى نصل لمرحلة الشباب بمناعة قوية.