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رئيسة لجنة مكافحة العدوى تحذر من استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:44 - 20 نوفمبر 2020
مضادات حيوية مضادات حيوية
تقارير
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أوضحت د.شرين عابد رئيس لجنة مكافحة العدوى بمستشفى النصر للأطفال أن الطريقة الصحيحة لاستخدام المضادات الحيوية تكون عبر وصفات طبية متخصصة وليس خبرة الأهل والأصدقاء. 
و اشارت عابد في تصريح لها مساء الجمعة الى أن المضاد الحيوي يقتل الميكروبات البكتيرية النافعة والضارة وهو ما يؤثر على مناعة المريض.

و نصحت بعدم باستخدام المضادات دون وصفة طبية، مشيرة الى أن سوء استخدام المضادات الحيوية سيؤدي لضعف المناعة مما يؤدي لنشر الأوبئة بعد سنوات.
و كشفت عابد أن المضادات الحيوية لها آثار جانبية وقد تسبب مضار في الكُلى والتسمم وضعف في وظائف الكبد والأمعاء.

و دعت عابد الى البدء في ترشيد استخدام المضادات الحيوية منذ الطفولة حتى نصل لمرحلة الشباب بمناعة قوية.

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