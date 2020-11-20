عائلة البرغوثي تهدد بكشف وئائق خطيرة لمن رفضوا إطلاق سراح القائد مروان

كشف قسام البرغوثي نجل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، أنه سيتم الكشف بالوثائق تورط بعض من وصفهم بالخونة الفاسدين بمنع الإفراج عن والده بشكل رسمي من سجون الاحتلال، وتورطهم في اعتقال الكثير من المناضلين، وإفشال الإضراب الأكبر في سجون الاحتلال عن الطعام عام 2017 الذي قاده المناضل مروان البرغوثي.

وكتب قسام البرغوثي على صفحته على الفيسبوك، :" أعلم أن اللحظة التي تضع قدميك فيها خارج السجن ستكون لحظة الرعب الأكبر للزمرة الفاسدة وقريبا التي تورطت في اعتقالك وعدم الإفراج عنك.

وأكد قسام البرغوثي، أننا العهد للقائد مروان البرغوثي، هو عدم الخوف والتراجع، والبلد لن تكون لزمرة من الفاسدين مهما طال وقتهم.

وقال موجهاً حديثه للمناضل مروان البرغوثي:" يالله شو احنا بحاجتك، فعلاً كنت الأجرأ في مجابهة الاحتلال ولكن الأهم أنك كنت دائماً مجابهاً للفساد والفاسدين، رغم كل من تراه اليوم لا يوجد قائد واحد من صف أول أو ثاني يجرؤ على فعل أي شيء" ، منهم من يخاف على راتبه، وعلى منصبه، حتى أصبحنا كلنا الخراف. لأن كل من يعلي صوته يتم اعتقاله وإهانته وتشويه صورته.