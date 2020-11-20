القدرة: وباء كورونا يتفشى في قطاع غزة وخوف من موجة الشتاء

أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، أننا أمام تفشي كامل لفيروس كورونا في قطاع غزة، وهو أمر واضح بزيادة عدد الإصابات يومياً.

وأوضح القدرة أن الأرقام الكبيرة تضغط على النظام الصحي بغزة ونحن أمام مشهد ينذر بالأسوأ أمام استهتار المواطنين.

ولفت إلى أن القدرة السريرية بدأت تنحصر في المستشفيات التي تعالج مصابي كورونا جراء زيادة الإصابات.

وقال في حديث لصوت القدس، أن مرافق وزارة الصحة تستقبل مئات الحالات جراء سرعة تفشي الوباء بعدما كنا نستقبل العشرات. وأضاف أن هناك 100 سرير عناية مركزة يشغلها أكثر من ستين مريضا وكلما زادت الإصابات سيزيد الضغط على غرف العناية المركزة.

وأعرب عن تخوفه من موجة جديدة أشد مع قدوم فصل الشتاء والمهم الآن وعي المواطن وهي بسيطة تتمثل بلبس الكمامة والتباعد الجسدي.

وأكد أن هناك نقص في الادوية والمستلزمات الطبية في الوضع العادي ومع جائحة كورونا فنحن الان في حالة عجز كبير، ونحن على تواصل مع جميع الاطراف لتلبية احتياجاتنا أمام الجائحة.