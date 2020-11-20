قرار بإغلاق مديرية الاقتصاد في بيت لحم بسبب كورونا

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد اليوم الجمعة، إغلاق مديرية الاقتصاد بسبب ظهور إصابات بين الموظفين بفيروس كورونا.

وقال المحافظ خلال قرار إداري "بالاستناد لإعلان الرئيس حالة الطوارئ وعطفا على توجيهات رئيس الوزراء واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لي بموجب القوانين والأنظمة المرعية وحفاظاً على الصحة العامة ونظراً لظهور إصابات بين الموظفين في مدرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم وبناءً على توصيات جهات الاختصاص فقد تقرر إغلاق مديرية الاقتصاد من صباح الجمعة 20 تشرين ثاني 2020 حتى مساء الاثنين القادم 23 تشرين ثاني 2020 وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس".