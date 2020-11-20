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الشيخ عدنان يطالب السلطة بالإفراج عن الناشط نزار بنات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:21 - 20 نوفمبر 2020
الشيخ خضر عدنان الشيخ خضر عدنان
تقارير
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طالب القيادي الشيخ خضر عدنان، السلطة الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن الناشط نزار بنات، مؤكداً أن الكرامة والحرية تتنافى وسياسة تكميم الأفواه وملاحقة النشطاء.

وتساءل الشيخ عدنان في تصريح صحفي، الجمعة: من يفخر بانتصاره الدبلوماسي على الاحتلال لماذا يخشى الكلمة؟".

وحيا عدنان الصحفية بإذاعة راية أسيل سليمان على كلماتها الحرة الرافضة للتنسيق والعلاقة بالمحتل ووصف السقوط بالانتصار، مثمنا موقف كل الصحفيين المنحازين للهم الوطني الفلسطيني ومن لا يمنعهم قوتهم عن كلمة الحق والتعبير عن حال الأغلبية الفلسطينية.

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