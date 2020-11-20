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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تركي الحمد يتراجع عن مهاجمته للبخاري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:39 - 20 نوفمبر 2020
صحيح البخاري صحيح البخاري
تقارير
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بعد الضجة التي أثارها لاعتبار كتابه متناقضا مع القرآن، عاد الكاتب السعودي تركي الحمد لاعتبار البخاري من أعلام الإسلام وأن تغريدته السابقة "فهمت بشكل غير صحيح".

وفي تغريدة جديدة على موقع تويتر كتب الحمد أن مكانة البخاري، وجهوده، وتاريخه، وإنجازاته أمور لا يرقى إليها الشك.

وكان الحمد تعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة اعتبر فيها صحيح البخاري متناقضا مع القرآن الكريم، قبل أن يقوم بحذفها.

وتحدث الحمد عن الصور المسيئة للنبي محمد والأزمة التي أثارتها، مطالبا بانتقاد "التراث الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات"، حسب تعبيره

وكتب الحمد في التغريدة" قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما."

وأثارت التغريدة غضبا وأطلق مغردون هاشتاغ "تركي الحمد يسيء للبخاري" ليتصدر المواضيع الأكثر تداولا على تويتر في السعودية.

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