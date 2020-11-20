الشيخ عزام يهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية في ظل ارتفاع اصابات كورونا

أهاب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، بالمواطنين الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات التي تبعد خطر فيروس كورونا القاتل، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد المصابين بالفيروس.

وأهاب الشيخ عزام، بالجميع أن يتعاونوا مع الجهات الرسمية المُختصة لحماية مجتمعنا وشعبنا، امتثالاً لقول الله تعالى: "وتعاونوا على البِر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

وقال:" إن هذا الأمر يدخلُ في إطار المسؤوليةِ الشرعية، والأخلاقية، والاجتماعية، والوطنية، ونحن على يقينٍ بأن رحمةَ الله واسعة، عندما نقوم بواجباتنا، ونُحافظ على سلامة أنفسنا، وعائلاتنا، وشعبنا.. والله خير حافظًا.