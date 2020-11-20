حماس بقيادة هنية ستدرس أثر عودة السلطة للتنسيق الامني على مسار المصالحة

أعلن طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن قيادة الحركة ستعقد اجتماعًا خاصًا برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، وذلك لدراسة التطورات الأخيرة، خاصة الملف السياسي وملف المصالحة الفلسطينية، وذلك في ظل إعلان السلطة عودة العلاقات مع العدو الصهيوني وأثر ذلك على مسار المصالحة الفلسطينية.

وأكد النونو في تصريح صحفي، التزام الحركة بإنجاز الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الكاملة والثوابت والمقاومة، وهذا ما عبرت والتزمت به خلال اجتماع الأمناء العامين وحوار اسطنبول، ومؤخرا في الجولة التي عقدت في القاهرة برعاية المصريين بين وفد قيادي من حركة حماس وحركة فتح.

كما أن قيادة الحركة سوف تجري مشاورات واسعة مع الفصائل الفلسطينية والشخصيات والمجاميع الوطنية للبحث في الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الأحوال المتغيرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية، وعلى قاعدة التمسك بالركائز الأساسية متمثلة بالقدس والأرض والعودة ورفض التطبيع.