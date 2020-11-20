الإمارات تبحث عن عقارات فخمة لسفارتها في "إسرائيل"

كشفت وسائل إعلام عبرية يوم أمس، الخميس، عن

تتواصل جهات رسمية إماراتية، مع سماسرة عقارات في "إسرائيل"؛ لإيجاد عقارات فخمة لسفارتها وبعثتها الدبلوماسية، إضافة إلى منزل فاخر لسفير أبو ظبي في تل أبيب، الذي ستعينه لاحقا. وفق ما كشف عنه الاعلام العبري.

وقال القناة "12" العبرية، إن السماسرة يبحثون في مناطق محيطة بمدينة تل أبيب، من أجل مقر السفارة، وخاصة في منطقة هرتسيليا (شمال المدينة)، التي تعتبر من أكثر المناطق رقيا، ويوجد فيها العديد من البعثات الدبلوماسية.

ومن المناطق المقترحة أيضا -وفق القناة- منطقة سفيون، القريبة من مطار بن غوريون، بمدينة تل أبيب.

ونقلت القناة عن سماسرة العقارات، قولهم، إن الإماراتيين يريدون استئجار أو شراء العقار، وليس شراء قطعة أرض، والبناء عليها، ولم تحدد القناة موعدا لافتتاح السفارة، فيما لم تصدر الإمارات أي بيان أو تعليق على الفور، بشأن ما تداوله الإعلام العبري.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قدمت الإمارات طلبا رسميا لوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، لفتح سفارة لأبوظبي في تل أبيب، فيما وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، الثلاثاء، دعوة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لزيارة تل أبيب.

ووقعت الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، ما أثار استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين، الذين اعتبروا ذلك طعنة غدر في خاصرة القضية الفلسطينية.