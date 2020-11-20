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تقليص دوام الموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:11 - 20 نوفمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أعلن رئيس العمل الحكومي محمد عوض، اليوم الجمعة، تقليص دوام الموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية ليكون بالحد الأدنى وبما يؤدي لتقديم الخدمات للمواطنين.

وجاء ذلك بناءً على تقارير المتابعة والرصد والتي أظهرت وجود حالة من التراخي في التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات السلامة والوقاية والتي أدت لزيادة عدد الموظفين المصابين بفيروس كورونا.

قال عوض في بيان صحفي، إنه تم تكليف الإخوة رؤساء المؤسسات الحكومية بإصدار تعميمات جديدة للموظفين لإلزامهم باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية في عملهم وفي بيوتهم.

وأضاف أنه تم فرض عقوبات إدارية وقانونية مشددة بحق الموظفين المخالفين تصل إلى الخصم من الراتب.

وحمل عوض، رؤساء المؤسسات الحكومية وأصحاب المواقع الإشرافية مسؤولية وتبعات عدم التزام موظفيهم ومرؤوسيهم بإجراءات السلامة والوقاية.

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