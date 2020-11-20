أعلى حصيلة.. حالتا وفاة و754 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، حالتي وفاة 754 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، إنه تم تسجيل حالتي وفاة و754 بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أجرت 3142 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت تعافي 205 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي المصابين في غزة بلغ 13193 إصابة، بينهم حالات نشطة 4374، فيما بلغ عدد المتعافين8761 حالة، ووصل اجمالي الوفيات إلى 58 حالة وفاة.

وأضافت الصحة، أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية 349 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة 59 حالة.