دمشق: زيارة بوميبو للجولان خطوة استفزازية وانتهاك سافر لسيادة سوريا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بشدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وصفتها بأنها "خطوة استفزازية وانتهاك سافر لسيادة سوريا".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين مساء أمس الخميس، إن "سوريا تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل."

وأشار المصدر إلى أن “زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية”.

واضاف: سوريا تؤكد أن مثل هذه الزيارات الإجرامية تشجع استمرار "إسرائيل" في نهجها العدواني الخطير.

ودعت دمشق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة زيارة بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 497 والإجماع الدولي الذي رفض قرار "إسرائيل" بضم الجولان.

وزار وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اليوم الخميس مرتفعات الجولان السورية المحتلة، قادما من مستوطنة بساغوت في الضفة الغربية المحتلة، الذي اعترفت إدارة ترامب بسيادة "إسرائيل" عليه العام الماضي، في خطوة غير مسبوقة لوزير خارجية أميركي.