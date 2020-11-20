"تعليق ناري" من مذيعة فلسطينية على عودة التنسيق مع الاحتلال

تداول رواد التواصل الاجتماعي تعليق صوتيًا لإحدى المذيعات الفلسطينيات، على قرار السلطة بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، في وقت سابق أن السلطة قررت إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى ما قبل 19 أيار/ مايو الماضي، وذلك بعد تأكيدات بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، معتبرا ذلك "انتصارا للشعب الفلسطيني".

وقالت المذيعة أسيل سليمان عبر إذاعة "راية": "جعل الله هذا المساء جحيما على من باع وخان ونسق، ثم أعلن ذلك نصرا"، في إشارة إلى اعتبار قيادات في السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع الاحتلال "انتصارا".

وتساءلت المذيعة: "لم تجف دماء الشهيد الأسير كمال أبو وعر بعد، كيف تهادن مع من قتله؟".

ووصفت قبول السلطة بـ"تعهد إسرائيل بالالتزام بالاتفاقيات" بأنه "سذاجة".

وتابعت: "البارحة، وفي خضم انشغال سيادتكم في الإعلان عن نصركم، أصيب الطفل بشار عليان برصاصة مطاطية في عينه، بعدما اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا (..)، ذاته الجيش الذي وعد بالالتزام لك سيادة المناضل".

وزادت: "فقد بشار عينه، ومع ذلك يمتلك من البصيرة ما لا تمتلك.."، ثم رددت أبياتا من قصيدة "لا تصالح" للشاعر أمل دنقل.

واحتفى مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموقف المذيعة الفلسطينية، وعبروا عن تأييدهم لما قالته، مؤكدين رفضهم عودة السلطة للتنسيق مع الاحتلال.

ووفق ما تداوله نشطاء التواصل فقد عاقبت إذاعة راية الصحفية اسيل سليمان بسبب هذا المقطع الذي تحدثت فيه عن عودة التنسيق الامني وعن انتصار حسين الشيخ.

كما قامت الإذاعة بحذف الحلقة من موقعها وصفحتها على الفيس بوك، وقامت الاجهزة الامنية بتهديد الصحافية وأهلها، وفق ما تداوله نشطاء التواصل.