سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 20/11/2020، يقدمه لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، حيث يبحث الكثيرون بشكل يومي عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المبكرة للسوق الموازية "السوداء" في سوريا اليوم الجمعة، حيث يهتم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية شريحة كبيرة من فئة المواطنين والتجار ورجال الأعمال، لذلك سنرفق لكم أدناه سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة20-11-2020

وبلغ سعر العملة الخضراء في هذه السوق 2850 ليرة للشراء مقابل 2890 للبيع، وهو أعلى بنحو 110 ليرات عن تعاملات أمس الخميس، وفق وسائل إعلام محلية،

واستقر سعر الصرف لدى البنوك عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة حسب النطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الثلاث "دمشق، حلب، وإدلب" بفوارق تصل إلى 50 ليرة.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ودفعت أزمة شح الدولار الأمريكي دمشق إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا، مع إبرام عدة اتفاقيات تتضمن تخفيضات جمركية تتيح تعزيز صادرات البلاد للحصول على النقد الأجنبي.

سعر اليورو والإسترليني

كما قفز سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلى 3369 ليرة للشراء، 3422 للبيع، بينما ارتفع الإسترليني ليسجل 3759 ليرة للشراء، و3822 للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي إلى 758 ليرة للشراء و771 للبيع، والدرهم الإماراتي إلى 773 ليرة للشراء و787 للبيع، والدينار الكويتي صعد ليسجل 9300 ليرة للشراء و9456 للبيع.

ونصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى نهاية مقالنا حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 20/11/2020، وسنرفق لكم في مقالات لاحقة تحديثات صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل دوري.