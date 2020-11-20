طقس فلسطين : منخفض جوي بارد ورياح وأمطار غزيرة

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة اليوم الجمعة، ويقترب منخفض جوي من أجواء البلاد لتزداد سرعة الرياح تدريجياً مع فرصة لنشوء أحوال جوية غير مستقرة في مقدمة المنخفض.

كما توقع "طقس فلسطين"، أن ترتفع نسب الغبار نتيجة الرياح الجنوبية الغربية النشطة، ومع اقتراب المنخفض الجوي تبدأ الأمطار بالهطول على الأجزاء الشمالية والساحلية من البلاد مع أمطار شديدة الغزارة في تلك المناطق، في حين تنتشر بحدة أقل على بقية الأجزاء الشمالية والوسطى تدريجياً.

كما تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال، ويحذر من خطر تشكل السيول في المناطق الشمالية الغربية من البلاد.

أما غدا السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-4 درجات، حيث تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات، وتسود اجواء باردة نسبياً في كافة المناطق خلال ساعات النهار.

وفي ساعات ليل السيت تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال، تتحول في ساعات الليل الى جنوبية شرقية.

وفي يوم الأحد، توقعت الأرصاد أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أدنى بقليل، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، مع فرصة لزخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية.

والاثنين، يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أدنى بقليل، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

أما يوم الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع طقس مستقر تماماً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة، والله تعالى أعلم