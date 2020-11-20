رابط و خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية 1442

يقوم المواطنين في المملكة العربية السعودية بتحديث بياناتهم الخاصة من خلال الضمان الاجتماعي للاستفادة من المنح المقدمة من خلال المملكة.

و تعتبر منحة الضمان الاجتماعي من ضمن الدعم المقدم في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تقوم المملكة في كل وقت بدعوة مواطنيها لعمل التحديثات على الانترنت لسهوله الحصول على الدعم المقدم للمواطنين من خلال الضمان الاجتماعي كما بالمساعدات المقطوعة من الضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات الاخرى التي تتم في المملكة العربية السعودية .

و يتم تحديث البيانات للحصول على منحة الضمان الاجتماعي في السعودية خلال الدخول الى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وتسجيل الدخول على الموقع، حيث يمكن للمستخدم الاستفادة من تحديث البيانات بشكل فورى وسهل وبسيط.

خطوات تحديث البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي:

الدخول الى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة

تحديث البيانات المراد تحديثها

الضغط على حفظ التحديثات

لتحديث البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية اضغط على الرابط