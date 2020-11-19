ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

دراسة جديدة: مصابو كورونا يكتسبون مناعة تدوم لسنوات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:49 - 19 نوفمبر 2020
كورونا في غزة كورونا في غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

رجحت علماء اجروا دراسة جديدة على مصابين بفيروس كوؤونا أن هؤلاء الأشخاص المصابين يمكن أن يتمتعوا بمناعة لسنوات بعد شفائهم، في أحدث اكتشاف حول الوباء من شأنه أن يهدئ المخاوف حول احتمالات تضاؤل المناعة.

ووجد العلماء في معهد "لا جولا" لعلم المناعة في كاليفورنيا أنه بعد 8 أشهر من إصابة المشاركين في الدراسة بفيروس كورونا، تبين أنه لا يزال لديهم خلايا مناعية عالية بما يكفي لمحاربة الفيروس ومنع أية جولة أخرى من العدوى، وأن معدل الانخفاض البطيء على المدى القصير يشير إلى أن المناعة قد تبقى لسنوات.

و قال شين كروتي، عالم الفيروسات في معهد "لا جولا" لعلم المناعة ،والذي شارك في قيادة الدراسة الجديدة، لصحيفة "نيويورك تايمز": "إنه من المرجح أن يحمي هذا القدر من الذاكرة المناعية الغالبية العظمى من الناس من الإصابة بعدوى شديدة لسنوات عديدة".

الأكثر مشاهدة

متعلقات