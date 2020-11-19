دراسة جديدة: مصابو كورونا يكتسبون مناعة تدوم لسنوات

رجحت علماء اجروا دراسة جديدة على مصابين بفيروس كوؤونا أن هؤلاء الأشخاص المصابين يمكن أن يتمتعوا بمناعة لسنوات بعد شفائهم، في أحدث اكتشاف حول الوباء من شأنه أن يهدئ المخاوف حول احتمالات تضاؤل المناعة.

ووجد العلماء في معهد "لا جولا" لعلم المناعة في كاليفورنيا أنه بعد 8 أشهر من إصابة المشاركين في الدراسة بفيروس كورونا، تبين أنه لا يزال لديهم خلايا مناعية عالية بما يكفي لمحاربة الفيروس ومنع أية جولة أخرى من العدوى، وأن معدل الانخفاض البطيء على المدى القصير يشير إلى أن المناعة قد تبقى لسنوات.

و قال شين كروتي، عالم الفيروسات في معهد "لا جولا" لعلم المناعة ،والذي شارك في قيادة الدراسة الجديدة، لصحيفة "نيويورك تايمز": "إنه من المرجح أن يحمي هذا القدر من الذاكرة المناعية الغالبية العظمى من الناس من الإصابة بعدوى شديدة لسنوات عديدة".