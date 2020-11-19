ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

بايدن يدعو ترامب للاعتراف بهزيمته في الانتخابات الامريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:37 - 19 نوفمبر 2020
ترامب بايدن ترامب بايدن
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن الرئيس الاسبق دونالد ترامب للاعتراف بهزيمته في الانتخابات، و مغادرة البيت الأبيض.

و قال بايدن في تصريح له مساء الخميس 19/11/2020: " إن كل المؤشرات تؤكد شرعيتي في الفوز بانتخابات الرئاسة، و أن  ‎ترامب يسعى لتصدير المعلومات الخاطئة للتشكيك في ذلك".

ويقول مساعدو ترامب إنه يستعد لولاية رئاسية ثانية على الرغم من أن عمليات الفرز تظهر فوز بايدن.

ويرفض ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، وأعلن مرارا أنه يعتزم قلب النتائج عبر تقديم طعون قضائية، وذلك على الرغم من عدم بروز أي دليل على تزوير واسع النطاق قد يكون شاب انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

الأكثر مشاهدة

متعلقات