بايدن يدعو ترامب للاعتراف بهزيمته في الانتخابات الامريكية

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن الرئيس الاسبق دونالد ترامب للاعتراف بهزيمته في الانتخابات، و مغادرة البيت الأبيض.

و قال بايدن في تصريح له مساء الخميس 19/11/2020: " إن كل المؤشرات تؤكد شرعيتي في الفوز بانتخابات الرئاسة، و أن ‎ترامب يسعى لتصدير المعلومات الخاطئة للتشكيك في ذلك".

ويقول مساعدو ترامب إنه يستعد لولاية رئاسية ثانية على الرغم من أن عمليات الفرز تظهر فوز بايدن.

ويرفض ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، وأعلن مرارا أنه يعتزم قلب النتائج عبر تقديم طعون قضائية، وذلك على الرغم من عدم بروز أي دليل على تزوير واسع النطاق قد يكون شاب انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.