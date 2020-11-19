سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 20/11/2020 في السوق السوداء اللبنانية

سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الجمعة 20/11/2020 في لبنان محل اهتمام الكثير من الناس، سواء التجار او الشركات، و لا سيما تلك التي تجري تعاملاتها بالعملة الخضراء، حيث يبحثون عن احدث الاسعار اليومية عبر محركات البحث التي تقوم بدورها بتحديث يومي لسعر صرف العملات المختلفة في العالم.

و سجل سعر صرف الدولار الامريكي في لبنان اليوم الجمعة 20/11/2020 ارتفاعاً كبيراً مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، حيث جاء سعر الدولار في هذه السوق ما بين 7854 ليرة للشراء و7960 للبيع.

أما في البنك المركزي اللبناني، وشركات الصرافة فتراوح سعر صرف الدولار نحو 1507 ليرات للدولار الواحد.