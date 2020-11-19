مصرع طفل غرقا داخل بئر للمياه ببلدة بلعا شرقي طولكرم

لقي طفل (عامين ونصف) مصرعه، اليوم الخميس، غرقا داخل بئر للمياه ببلدة بلعا شرق مدينة طولكرم.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه بناء على اتصال ورد لعمليات شرطة المحافظة حول وجود طفل داخل بئر للمياه في بلدة بلعا، تحركت قوة من الشرطة والدفاع المدني للمكان، وتم انتشال الطفل من داخل البئر ونقله للمستشفى ووصل متوفيا.

وأضاف ارزيقات أن الطفل فقدت آثاره في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم، فيما باشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الانتباه لأطفالهم أثناء اللعب واللهو وخاصة بالقرب من الأماكن الخطرة، وبرك المياه والآبار وعدم تركهم لوحدها.