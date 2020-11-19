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وفاة 100 صياد بمرض مجهول غرب السنيغال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:35 - 19 نوفمبر 2020
صيادين صيادين
تقارير
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اصيب أكثر من 100 صياد بمرض غير معروف في غرب السنغال، حيث اشارت مصادر صحفية  الى أن بؤرة المرضتقع  بين مدينتي روفيسك ومبور، غير البعيدتين عن العاصمة داكار.

و قالت صحيفة "داكار أكتوا" أن المرضى عانوا من طفح جلدي على شكل قشور، مشيرة الى أن هناك اعتقاد أن سبب المرض مرتبط بالمحيط الأطلسي، لأن الإصابات تنتشر فقط بين صيادي السمك في المنطقة.

و لفتت الصحية الى أنه  تم نقل جميع المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض إلى المستشفى في ملعب رياضي في روفيسك، كما عقدت السلطات المحلية مساء الخميس اجتماعا عاجلا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.

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