ما قصة القبض على رجل الأعمال المصري مجدي يعقوب؟

أفاد موقع اليوم السابع المصري، أن أجهزة الأمن في مصر ألقت القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف ''48 سنة''، صاحب الشركة الثلاثية بمدينة نصر.

وتم القبض على مجدي يعقوب لتنفيذ أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة، غيابيا رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، وموظفة فى بنك القاهرة، بالسجن المؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه وانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين لوفاتهما.

وحسب الموقع المصري، فقد شمل قرار الإحالة أن المتهمين استولوا على مليار جنيه ومنهم رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والمتهم الثاني متوفي رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا أضرا عمدا بأموال جهة عمله.