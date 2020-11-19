رئيس لجنة الطوارئ برفح: ارتفاع عدد الاصابات بكورونا مؤشر خطير على عدم التزام المواطنين

أكد رئيس لجنة الطوارئ الصحية في مدينة رفح د. محمد الهمص أنهالانفتاح وعدم التزام واهتمام الأهالي بإجراءات الوقاية في الأسواق والمساجد, أدى إلى تصاعد مستمر في أعداد الحالات المصابة.

و قال الهمص في حديث له عبر اذاعة القدس، حول ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا في محافظة رفح: " إن الـ 36 ساعة الماضية سُجل أكثر من 130 إصابة في مدينة رفح" معتبراً أن هذا رقم خطير ومؤشر واضح على عدم الالتزام.

وطالب المواطنين بالالتزام بكل التعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص, والمشهد في الشارع لا يشي بالالتزام, والأمر خطير جدًا.

و أشار رئيس لجنة الطوارئ الى أن الاصابات في فصل الشتاء تأخذ منحنى آخر، وما يصل للمستشفى إصابات خطيرة، مبيناً بأن نسبة التغذية بالأكسجين للجسم منخفضة عند أغلب الإصابات.

و اكد الهمص أن لجنة الطوارئ في مدينة رفح تبذل قصارى جهدها للتوعية وضبط الحالة.

و لفت الى أن عدد أسرة المرضى في مدينة رفح محدود جدًا، و أن إغلاق مستشفى الأوروبي وتخصيصه للمصابين بكورونا, أدى إلى ضغط شديد على مستشفى أبو يوسف النجار، مضيفاً: " ليس بوسعنا زيادة عدد الأسرة, أو استيعاب حالات الكورونا".

و بين أنه يتم نقل المصابين إلى المستشفى الأوروبي, وهناك آخرين محجورون في المنازل تتابعهم الفرق الطبية، محذراً من أن الفيروس وصل لجميع أرجاء مدينة رفح, والمناطق الغربية منها أقل انتشارًا مقارنة بالشرقية.