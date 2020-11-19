داعش تتبنى مسؤولية تفجير خط الغاز الرابط بين "إسرائيل" ومصر

تبنت "داعش"، مساء اليوم الخميس، مسؤولية تفجير خط الغاز الرابط بين "إسرائيل" ومصر.

وأعلنت داعش في بيان صحفي لها، أنه تم تفجير عبوات ناسفة عن أحد انابيب خط الغاز الذي يربط بين مصر و"إسرائيل"، في منطقة سبيكة غرب العريش.

وقالت في بيانها، أن الانفجار تسبب في خسائر وأضرار مادية كبيرة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر في شبه جزيرة سيناء، إن خط الغاز الدولي بمنطقة ‎سبيكة غرب مدينة ‎العريش، شمال ‎سيناء، شهد انفجارات متتالية، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن "تفجيراً استهدف خط الغاز الرابط بين إسرائيل ومصر".

وأضافت المصادر المصرية أن "النيران اشتعلت في الأنبوب"، وأنه "تم الدفع بوسائل إطفاء الحريق بالتنسيق بين الجيش والشرطة".

وفي يناير الماضي، بدأت "إسرائيل" ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، وذلك تنفيذاً لاتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدّته 15 عاماً.