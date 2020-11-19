الداخلية بغزة تقرر فرض اجراءات عقابية بحق المخالفين لاجراءات السلامة و الوقاية

اعلنت وزارة الداخلية بغزة مساء اليوم الخميس انها قررت فرض إجراءات عقابية جديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية.

و اوضح الناطق باسم الداخلية، اياد البزم في تصريح له أنه سيتم معاقبة أي مخالط يقوم بخرق إجراءات الحجر الصحي المنزلي، بالحبس مدة 30 يوماً.

كما اشار البزم الى انه سيتم معاقبة أي مصاب يقوم بخرق الحجر الصحي المنزلي، بالحبس مدة ثلاثة شهور.

و جدد الناطق باسم الداخلية على ضرورة التزام جميع أصحاب المحال التجارية، والمولات، ومراكز تقديم الخدمة، بإجراءات السلامة والوقاية للعاملين، وللمواطنين مرتادي تلك المنشآت، وارتداء الكمامة ومنع الازدحام، حيث سيتم معاقبة المخالفين بإغلاق المنشأة فوراً، وفرض غرامة مالية على صاحبها.

و أكد ان الشرطة والأجهزة المختصة ستواصل فرض مزيد من تشديد الإجراءات والمتابعة الميدانية، في كافة المنشآت والقطاعات، والمحال، ووسائل النقل، والبنوك، والمدارس، والمؤسسات الحكومية، وسائر مراكز تقديم الخدمة.

و دعا البزم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى الحد من الحركة حفاظاً على سلامتهم، وكذلك عدم التوجه للمساجد في هذه المرحلة والالتزام في بيوتهم، كما نؤكد على دعوة المواطنين للتقيد التام بإجراءات السلامة والوقاية، وخاصة ارتداء الكمامة في ظل اتساع دائرة انتشار الوباء.

كما جدد الناطق باسم الداخلية التأكيد على استمرار العمل بقرار إغلاق المحال التجارية والمنشآت عند الساعة 5:00 مساء يومياً، و استمرار العمل بقرار حظر التجوال الكامل يوميا من الساعة 8:00 مساءً، مؤكدا أن كل من يخالف ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

و شدد البزم على استمرار منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء، وفي حال الضرورة تقام المراسم في إطار ضيق بما لا يتجاوز 15 شخصاً، وستواصل الشرطة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

و دعا البزم وسائل الإعلام وخاصة المحلية، ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى عدم التسابق في نقل المعلومات المغلوطة والشائعات، وإلى تحري الدقة في نشر الأخبار، واستقائها من مصادرها الرسمية.