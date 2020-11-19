الاونروا تعلن موعد صرف المساعدات الغذائية للاجئين

أكدت وكالة الغوث "الاونروا" في غزة، أن دورة توزيع المساعدات الغذائية الرابعة ستبدأ خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى انها ستشمل مليون و 140 ألف لاجئ فلسطيني، وفق النظام القديم "الكوبونات البيضاء والصفراء".

وقال الناطق باسم "الاونروا" عدنان أبو حسنة في تصريحات لـ"إذاعة القدس"، إن عمليات التوزيع منتظمة، مبينًا أن تأخير العمليات السابقة والنظام الذي تم اتباعه فيها كان بسبب موجة كورونا.

وأضاف أبو حسنة، أن الأنظمة الجديدة ستطبق في العام القادم، منوها أن هناك بعض التحفظات وقد يكون هناك بعض التعديلات التي سيحسم أمرها خلال الأسابيع القادمة.

ولفت أن ما حدث خلال الفترة الماضية هو ثبات التمويل وفي المقابل زيادة مستويات الفقر، مضيفا أنه لا يمكن التمييز بين فقر مدقع وآخر أقل.

وتابع: "عملية التوزيع ستكون متساوية ومن يستحق سيعطى شرط ألا يكون له مصدر دخل ثابت".

كذلك، أشار أبو حسنة إلى وجود إشارات إيجابية من الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع الأونروا وهذا يحتاج لعدة أشهر.

وحول التعليم، أكد أن تعليم المرحلة الابتدائية غير وارد، كون الوضع الوبائي في قطاع غزة خطير.

وحذر في حديثه: "نقترب بسرعة من خطر محدق، وغزة المنهكة المحاصرة ليست لها قدرة على الاستيعابـ والقضية لا تتعلق بإمكانيات وزارات".