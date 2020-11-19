هنية: قضية الاسرى و تحريرهم من سجون الاحتلال ستبقى اولوية لحماس

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الخميس عائلة الأسير المجاهد نائل البرغوثي الذي أتم اليوم 41 سنة في سجون الاحتلال.

و أشاد هنية بصمود ونضال الاسير البرغوثي، مؤكدًا أنه أيقونة وطنية ونضالية عظيمة.

وشدد رئيس الحركة على أن قضية البرغوثي وكل الأسرى ستبقى على رأس أولويات حركة حماس والعمل من أجل تحريرهم من سجون العدو الصهيوني.

و كان نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير نائل البرغوثي سيكمل عامه الـ41 في سجون الاحتلال الإسرائيلي بحلول الـ20 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنها أطول فترة اعتقال يقضيها معتقل فلسطيني في السجن.

ويبلغ الأسير البرغوثي 63 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل في السجن منذ عام 1978، ثم أطلق سراحه عام 2011، ضمن صفقة شاليط، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014، وأصدر بحقه حُكما بالسجن 30 شهراً.