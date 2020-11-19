قتيل و4 جرحى بحريق في جزيرة خرج بإيران

قتل شخص وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم الخميس، أحدهم في حالة حرجة، جراء حريق في محطة لإنتاج البتروكيماويات بجزيرة خرج في الخليج.

وأضافت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه تم إخماد الحريق، من دون أن تشير إلى سببه.

وفي وقت لاحق قال متحدث باسم المحطة للتلفزيون الإيراني إن الحريق اندلع أثناء تصريف الهيدروكربونات في المحطة وتمت السيطرة عليه.

في السياق، أكد حاكم إقليم بوشهر أن الحريق ناجم عن انفجار في المحطة جراء تسرب الغاز أثناء إجراء عمليات لحام وتصليح فيها.

وتعرضت عدة منشآت بتروكيماوية ومحطات لتوليد الطاقة لأحداث مماثلة خلال الشهور الماضية، حيث قالت السلطات إنها ناجمة عن إهمال بشري أو ارتفاع حرارة الجو.