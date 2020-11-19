مزاعم إسرائيلية: النفق الذي تم اكتشافه مؤخرا هو الأكثر عمقاً

ذكرت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الخميس أن النفق الذي تم ضبطه قبل اسبوعين على حدود غزة حفر إلى 2 كيلو متر من خانيونس وهو الأكثر عمقا حتى الآن.

و أوضحت القناة العبرية 12 أن كاميرات الهندسة دخلت لداخل النفق ولاحظت خروج عناصر حماس منه، زاعمة بأن حركة حماس تحاول تغيير طريقة حفر الأنفاق بأساليب مختلفة لمحاولة تجاوز الجدار الجديد، حيث أن العمل يوميًا كان يستمر لـ 5 أمتار.

و أشارت القناة العبرية الى أن جيش الاحتلال يعمل على تغيير أساليبه ليكون الجدار الجديد ذكيا يحتوي على استشعارات وغيره.

و لفتت الى أن جيش الاحتلال بدأ يدرب مجندات للعمل على تسيير طائرات صغيرة لكشف أي حركة عند الجدار الجديد، كما أنه بدأ بتشغيل طائرات انتحارية يمكنها تهاجم أي هدف وتدميره عند الجدار، كما بدأ نشر هذه الطائرات في شمال القطاع، وسيتم توزيعها على جميع الحدود.

و يقدر جيش الاحتلال أن الساحة الجنوبية مع قطاع غزة ستبقى تحت إمكانية الانفجار في أي لحظة، مشيراً الى أن هناك عملية جاهزة للتنفيذ بغزة، وفقاً للقناة 12 العبرية.

و زعم الاحتلال أنه تم جمع بنك أهداف موسع، وتم رسم خرائط تخص أماكن كبار حركتي حماس والجهاد، وكذلك أماكن إطلاق الصواريخ وتصنيعها وغيرها من الأهداف التي يجري حاليا التركيز استخباريا عليها في المقاومة.