المجمع الدعوي: حري العلم الشرعي ركيزة أساسية في قوة الجماعة وثباتها

عقد المجمع الدعوي حفل اشهار اجازة بالسند المتصل (قراءة واقراء) عن النبي -صلى الله وعليه وسلم- للدكتور: أسعد أبوشربعة "أبوالشيخ" رئيس المجمع والأمين العام لحركة المجاهدين، وذلك اليوم الاثنين في مدينة غزة مع اتخاذ اجراءات الوقاية والسلامة.

ومن جهته أكد د.أبو الشيخ أن العلم الشرعي هو ركيزة أساسية لثبات وقوة الجماعة الاسلامية وعلى المجاهدين في كافة المجالات الاستزادة منه.

مؤكداً على ضرورة التنافس في طلب العلم والحث على طلبه في كل وقت وحين وكل زمان ومكان.

ومن جهته أكد د. نائل أبوعودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين أن الدكتور أبوالشيخ قدم نموذجاً عملياً القائد المجاهد المربي الذي يحتذى به في هذه الأيام.

وأكد أبوعودة أن هذا الاشهار يعطينا درساً بأن يتقبل القائد العلم ممن هم دونه في المرتبة التنظيمية.

وأن لا يفتتن القائد بمرتبته التنظيمية وتكون مانعاً له من طلب العلم الشرعي.

ومن جهته أكد الشيخ وليد مقداد مسؤول دائرة الأسانيد والقراءات في المجمع أن الدكتور أبوالشيخ كان مثالاً للقارئ المجتهد الذي يبحث عن العلم في كل وقت.

معلناً إجازته بالسند المتصل عن النبي (قراءة واقراء) برواية حفص عن عاصم وبطرق أخرى معتبرة.