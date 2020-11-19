شباب الخليل يهزم "ثقافي طولكرم" بهدف في دوري المحترفين

حقق فريق شباب الخليل "العميد" فوزا مستحقا على مستضيفه ثقافي طولكرم "العنابي" بهدف دون مقابل، في لقاء أقيم بينهما مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين بكرة القدم.

وهو الفوز الثاني للعميد على التوالي تحت قيادة المدير الفني الجديد سعيد أبو الطاهر، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتا. أما العنابي فتلقى خسارته الرابعة وتجمد رصيده عن 3 نقاط.

جاءت المباراة من طرف واحد بقيادة العميد الذي سيطر على مجريات اللعب على مدار الشوطين، وأهدر العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بزيادة غلة الأهداف.

هدف المباراة الوحيد جاء مع الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول، بعد أن استلم خلدون الحلمان الكرة داخل منطقة الجزاء ثم مررها إلى رامي مسالمة الذي صوبها صاروخية في شباك العنابي.